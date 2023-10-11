Іспанія

Гравець Реала змінить футбольне громадянство.

Іспанський атакувальний півзахисник Браїм Діас провів пару якісних сезонів у складі італійського Мілана на правах оренди з мадридського Реала, після чого повернувся до свого базового за контрактом клубу.

І хоча наразі Карло Анчелотті не надає 24-річному виконавцю достатньо ігрової практики, він усе одно продовжує боротись за місце в стартовому складі.

Разом із тим, Браїм уже один рік очікував нового виклику до лав національної збірної Іспанії, за яку свого часу зіграв у товариському матчі проти Литви в червні 2021 року й забив один гол.

Однак тренерські штаби "Фурії Роха" за цей час так і не запросили Діаса, тому під час поточної міжнародної павзи він остаточно вирішив змінити футбольне громадянство.

Новий виклик у кар’єрі іспанець планує отримати в Марокко.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що скоро про це буде оголошено офіційно, тоді як наразі вирішуються адміністративні питання.

Нагадаємо, що Браїм свого часу в 2016 році ставав чемпіоном Європи серед юнаків віком до 17 років, забивши на тому турнірі 3 м’ячі за Іспанію.