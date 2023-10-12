Іспанія

Один із керівників каталонського клубу розкрив деталі контракту зіркового гравця.

Португальський нападник Жоау Феліш тривалий час не міг знайти собі місця в мадридському Атлетіко під орудою Дієго Сімеоне, тож поточний сезон для нього розпочався в оренді в складі каталонської Барселони.

Але всім відомі проблеми фінансового характеру в "блаугранас", вочевидь, мали ускладнити навіть такий короткотривалий трансфер, проте в своєму останньому інтерв’ю віце-президент клубу Едуард Ромеу розповів про те, яким чином усе ж таки вдалось забезпечити перехід 23-річного виконавця.

"Це правда, що Жоау Феліш суттєво зменшив свою зарплатню для того, щоб приєднатися. Зараз вона становить 400 тисяч євро. Це дуже сильний крок від Жоау.

Що відбуватиметься в червні наступного року? Ми сподіваємося, що матимемо "проблему", яка полягатиме в тому, щоб розглянути можливість його залишити після видовищного сезону", — заявив іспанський функціонер.

У той самий час, Ла Ліга розраховує, що зарплатня гравця складатиме 4 млн євро за сезон для того, щоб Барселона уникла проблем із фінансовим фейр-плей.

Атлетіко, зі свого боку, заплатить Фелішу приблизно 1,5 млн євро за два місяці (липень та серпень), які футболіст перебував у мадридському колективі.

Тим часом Феліш у восьми стартових матчах нового сезону забивав та віддавав гольові передачі по три рази.