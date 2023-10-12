Іспанія

Нападник дав свій коментар.

Альваро Мората здивований, коли люди критикують його за те, що він мріяв пограти за ту чи іншу команду.

"Забавно, коли я говорю: "Я мріяв грати за цю команду", і люди роблять меми. Яка дитина не мріє грати за всі команди, за які я грав?

Багато хто мене критикує, але вони, ймовірно, хотіли б помінятися зі мною місцями", — сказав Мората в інтерв'ю AS.

За свою кар'єру Альваро Мората встиг пограти за Реал, Ювентус, Челсі та Атлетіко.