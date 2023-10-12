Нападник дав свій коментар.
Альваро Мората, Getty images
12 жовтня 2023, 17:39
Альваро Мората здивований, коли люди критикують його за те, що він мріяв пограти за ту чи іншу команду.
"Забавно, коли я говорю: "Я мріяв грати за цю команду", і люди роблять меми. Яка дитина не мріє грати за всі команди, за які я грав?
Багато хто мене критикує, але вони, ймовірно, хотіли б помінятися зі мною місцями", — сказав Мората в інтерв'ю AS.
За свою кар'єру Альваро Мората встиг пограти за Реал, Ювентус, Челсі та Атлетіко.