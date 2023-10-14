Іспанія

Нідерландець може переїхати до Іспанії.

Каталонська Барселона знаходиться у пошуку гравця на заміну лівого латераля команди Маркоса Алонсо, у якого закінчується контракт наприкінці цього сезону. Через це "блаугранас" звернули своб увагу на лівого захисника лондонського Челсі Іана Маатсена. Про це повідомляє сайт sport.es.

У Барселоні вважають, що Алехандро Бальде є ідеальним гравцем на лівому фланзі оборони, але клуб хоче бачити у складі двох виконавців на цій позиції. Барселона давно слідкує за Маатсеном і скаутам клубу подобається атакуючий потенціал нідерландця.

Діючий контракт 21-річного лівого захисника з Челсі розрахований до літа 2024 року, тож вже взимку він буде мати право на підписання попередньої угоди з іншим клубом.

У цьому сезоні Іан Маатсен зіграв за "аристократів" вісім матчів.