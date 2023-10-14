Іспанія

У німця вже немає місця для нагород.

П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Тоні Кроос поділився своєю думкою стосовно Золотого м'яча. Його слова наводить сайт goal.com.

"Моя думка така, що індивідуальні нагороди не потрібні у командному виді спорту. Я завжди це говорив і залишаюся на своїй думці. Жоден гравець поодинці нічого не виграв би.

Золотий м'яч престижний, але не важливий. Це велика різниця. Моя думка просто полягає в тому, що я не вважаю його важливим або не таким важливим, як інші гравці. Жоден гравець поодинці нічого не виграв би", — сказав один з найкращих півзахисників світу.