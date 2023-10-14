У німця вже немає місця для нагород.
Тоні Кроос, Getty Images
14 жовтня 2023, 17:40
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Тоні Кроос поділився своєю думкою стосовно Золотого м'яча. Його слова наводить сайт goal.com.
"Моя думка така, що індивідуальні нагороди не потрібні у командному виді спорту. Я завжди це говорив і залишаюся на своїй думці. Жоден гравець поодинці нічого не виграв би.
Золотий м'яч престижний, але не важливий. Це велика різниця. Моя думка просто полягає в тому, що я не вважаю його важливим або не таким важливим, як інші гравці. Жоден гравець поодинці нічого не виграв би", — сказав один з найкращих півзахисників світу.