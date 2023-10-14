Іспанія

Мексиканець в захваті від молодої зірки "блаугранас".

Колишній центральний захисник Барселони, який встиг пограти у клубі за часів Роналдіньо та Мессі, а нині головний тренер резервної команди Барси, висловився стосовно перспектив талановитого вихованця "Ла Масії" Ламіна Ямала.

"Ямал відноситься до групи обдарованих дітей, які мають вроджений талант і які не думають про свій вік, змагаючись як у юнацькому так й у дорослому футболі і приносячи результат.

Він може стати наступним після Роналдіньо та Мессі. Ламін поєднує у собі всі необхідні якості. Звичайно, треба приділяти багато уваги всім процесам, бо він ще дитина", — сказав Рафа Маркес.