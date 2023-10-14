Іспанія

З часів виступів за "королівський" клуб, норвежець дуже виріс у футбольному плані.

15 жовтня, у матчі відбору до Євро-2024 зустрінуться збірна Норвегії та збірна Іспанії. Напередодні гри, капітан скандинавів Мартін Едегор згадав часи виступів у складі мадридського Реалу. Його слова наводить Marca.

"Це особливий момент для мене, тому що я зустрінусь із гравцями, яких я знаю, проти яких я грав. Матч проти Іспанії – особливий, але на полі я не матиму друзів. Ми хочемо перемогти і щоб Норвегія вийшла на чемпіонат Європи.

Я прийшов до мадридського Реалу і тренувався з найкращими у світі. Я насолоджувався цим, але мені потрібно було грати, продовжувати зростати.

Можливо, мій перехід до Реалу відбувся занадто рано.Але це був чудовий досвід. Це допомогло мені подорослішати. Я задоволений ухваленим рішенням.

Мадридський Реал — найбільший клуб у світі. Тиск був помітним, навіть якщо він був не таким, як за часів Бекхема, Роналдо та компанії", — сказав норвежець.