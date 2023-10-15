Хочеш грати у Реалі, грай там де скажуть. Камавінга не дасть збрехати.
Родріго, Getty Images
15 жовтня 2023, 16:42
Вінгер мадридського Реалу та збірної Бразилії висловився стосовно своєї ролі на поле у матчах за клуб та збірну. Його слова наводить Globo.
"Завжди важливо вміти виконувати різні ролі на поле. Я завжди давав зрозуміти, що мені зручно грати на флангах. Мені не подобається грати у ролі "дев'ятки", на клубному рівні я змушений це робити.
Тут, у збірній, я можу діяти по всьому полю, це допомагає моїй грі. Важливо вміти виконувати всі функції, це підвищує шанси на те, що ти будеш грати. Для мене це дуже важливо", — сказав бразилець.
У цьому сезоні, Родріго зіграв за Реал Мадрид 11 матчів, по одному разу відзначившись голом та результативною передачею.