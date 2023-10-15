Іспанія

Голкіпер думав над тим, щоб залишити мадридський Реал.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін розповів El Chiringuito, що думав покинути "вершкових", щоб отримати більше ігрової практики, передає портал Football Espana.

За словами українця, щодо трансферу він розмірковував ще наприкінці минулого сезону.

"Це нормально, коли ти не граєш, але Реал завжди був мрією з юності. Ти не дуже хочеш йти, але ти завжди хочеш грати, ти тренуєшся, щоб грати, ти хочеш відчути емоції ігор. Зараз я зосереджений на тренуваннях. Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було", — поділився 24-річний гравець.

Останнього разу він з'являвся у рамці воріт Реала у серпні, у матчі 2-го туру Ла Ліги проти Альмерії.

Контракт Луніна з "вершковими" втрачає чинність у кінці червня 2024 року.