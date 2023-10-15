Іспанія

Каталонський клуб виявляє інтерес до 23-річного футболіста.

Вихованець Барселони Хуан Міранда може повернутися до клубу, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Барселона може підписати іспанця, якщо він стане вільним агентом — клуб шукає гравця, який зможе підмінити Алекса Бальда на лівому фланзі оборони.

Представники клубу вже контактували з представниками гравця, але Мілан веде роботу з трансферу активніше.

Зазначимо, що Міранда перебував у системі Барселони з 2014 по 2019 рік.