Іспанія

Нападник дав свій коментар.

Жоау Феліш розповів про свої виступи за Барселону.

"Як ви можете бачити, я щасливий там, де знаходжуся, я почуваюся добре, впевнено і відчуваю, що переживаю добрий момент.

Найскладніше – підтримувати добрий рівень. Але я працюю щодня і завжди намагаюся вдосконалюватись, щоб виправити менш позитивні аспекти своєї гри.

І так, я щасливий і переживаю добрий момент", — наводить слова Феліша Mundo Deportivo.

У 8 матчах за Барселону Феліш забив 3 голи і зробив 3 асисти.