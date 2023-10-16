Іспанія

Турок відновився після низки травм.

Новачок мадридського Реалу Арда Гюлер може дебютувати за клуб в матчі проти Севільї. Про це повідомляє As.

Наприкінці вересня, турок отримав травму лівого прямого м'яза стегна. Передбачається, що Гюлер повернеться до загальної групи "королівського" клубу цього тижня. Півзахисник більше не відчуває дискомфорту та провів у загальній групі частину тренування минулого четверга. Не виключено, що дебют молодого таланта за Реал може відбутися вже у найближчому матчі проти Севільї 21 жовтня.

У цьому сезоні, 18-річний Арда Гюлер через різноманітні травми, ще жодного разу не зіграв за свій новий клуб.