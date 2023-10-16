Трагічна новина з півдня Іспанії.
El Confidencial
16 жовтня 2023, 20:42
Сьогодні зранку, у іспанському місті Севілья, між двома вагонами поїзда було знайдено тіло футболіста Кордови Альваро Прієто. Про це повідомляє El Confidencial.
18-річний Альваро Прієто зник у Севільї 12 жовтня – днем раніше, він вирушив на вечірку з друзями до нічного клубу.
Зазначається, що футболіст запізнився на поїзд, на якому мав повернутися додому і спробував проїхати без квитка наступним рейсом, проте його не пустили у вагон. Останнє повідомлення батькам футболіст відправив о сьомій годині ранку 12 жовтня, написавши, що вирушає на станцію.
Сьогодні вранці, було знайдено тіло чоловіка, що застрягло між вагонами, що відповідало орієнтуванням на зниклого футболіста – згодом особу Альваро Прієто було встановлено. Зазначається, що цей поїзд не здійснював жодних рейсів із 24 серпня.