Іспанія

Трагічна новина з півдня Іспанії.

Сьогодні зранку, у іспанському місті Севілья, між двома вагонами поїзда було знайдено тіло футболіста Кордови Альваро Прієто. Про це повідомляє El Confidencial.

18-річний Альваро Прієто зник у Севільї 12 жовтня – днем ​​раніше, він вирушив на вечірку з друзями до нічного клубу.

Зазначається, що футболіст запізнився на поїзд, на якому мав повернутися додому і спробував проїхати без квитка наступним рейсом, проте його не пустили у вагон. Останнє повідомлення батькам футболіст відправив о сьомій годині ранку 12 жовтня, написавши, що вирушає на станцію.

Сьогодні вранці, було знайдено тіло чоловіка, що застрягло між вагонами, що відповідало орієнтуванням на зниклого футболіста – згодом особу Альваро Прієто було встановлено. Зазначається, що цей поїзд не здійснював жодних рейсів із 24 серпня.