Іспанія

Гравець розповів про свої подальші амбіції.

Родрі поділився думкою стосовно переходу до Саудівської Аравії - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Моє майбутнє? Я дуже щасливий у Манчестер Сіті. Я чув про Саудівську Аравію, але мені було б дуже складно приєднатися до клубів звідти.

Моїм пріоритетом у футболі є амбіції — спортивні, індивідуальні та колективні. На даний момент Саудівської Аравії там немає".

Цього сезону він провів 10 матчів та оформив 5 результативних дій.