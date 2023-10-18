Родрі поділився думкою стосовно переходу до Саудівської Аравії - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Моє майбутнє? Я дуже щасливий у Манчестер Сіті. Я чув про Саудівську Аравію, але мені було б дуже складно приєднатися до клубів звідти. 

Моїм пріоритетом у футболі є амбіції — спортивні, індивідуальні та колективні. На даний момент Саудівської Аравії там немає". 

Цього сезону він провів 10 матчів та оформив 5 результативних дій. 