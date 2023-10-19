Іспанія

Бельгієць обрав спокійну пенсію.

Нещодавно, Еден Азар оголосив про завершення кар'єри футболіста. Стосовно цієї події, колишній гравець лондонського Челсі, мадридського Реалу та збірної Бельгії, дав свій коментар. Його слова наводить сайт lavenir.net.

"Не скажу, що закінчувати з футболом було дуже важко, але це було нелегко. Я думав про це деякий час, тому мені було простіше. У мене так багато справ поза футболом, що я зміг спокійно ухвалити це рішення.

Я вже думав про це, коли закінчував кар'єру у збірній. Я переживав складний період у Реалі. Завжди казав, що закінчу, як тільки перестану отримувати задоволення на полі. Не хотів десь грати заради грошей. Вважаю, це було найкраще рішення. Мені більше не подобалися тренування і я майже не грав останнім часом. Так, що рішення було простим.

Не все так погано в моєму переході до Реалу. Я познайомився із неймовірними людьми. Мати можливість грати у найкращому клубі світу було мрією, яку я здійснив.

Наразі, я в гармонії з самим собою. Я щасливий", — сказав зірковий бельгієць.

За всю професійну кар'єру футболіста, 32-річний Еден Азар зіграв 749 матчів, забив 200 голів та віддав 193 гольові передачі.