Президент Барселони не впевнений, що зірковий аргентинець повернеться найближчим часом на Камп Ноу.
Ліонель Мессі, getty images
19 жовтня 2023, 17:17
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про майбутнє нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі та можливості його підписання на правах оренди в зимове трансферне вікно.
"Чи перейде Мессі в оренду до Барселони? Ми пропонували йому повернутися на початку сезону…
Зараз ніяких переговорів не було. Лео повідомив нам про своє рішення, і ми поважаємо його", — цитує слова Мессі журналіст Фабріціо Романо.
Всього Ліонель Мессі провів за Інтер Маямі 13 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.