Іспанія

Президент Барселони не впевнений, що зірковий аргентинець повернеться найближчим часом на Камп Ноу.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про майбутнє нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі та можливості його підписання на правах оренди в зимове трансферне вікно.

"Чи перейде Мессі в оренду до Барселони? Ми пропонували йому повернутися на початку сезону…

Зараз ніяких переговорів не було. Лео повідомив нам про своє рішення, і ми поважаємо його", — цитує слова Мессі журналіст Фабріціо Романо.

Всього Ліонель Мессі провів за Інтер Маямі 13 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.