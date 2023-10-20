Німець не розуміє деяких сучасних футболістів.
Кроос, Getty Images
20 жовтня 2023, 19:26
Півзахисник мадридського Реалу Тоні Кроос не розуміє футболістів які знаходяться на піку кар'єри та переходять до клубів Саудівської Аравії. Про це він каже в інтерв'ю для Sports Illustrated.
Як ви бачите розвиток футболу? Трансфер Мессі до США, плюс дедалі більше гравців, які можуть грати на найвищому рівні в Європі, переїжджають, наприклад, до Саудівської Аравії. Що ви можете сказати з цього приводу?
"Я сам собі ставлю це питання. Не особисто, бо в мене все спокійно. У мене була чудова кар'єра, яка, як я сподіваюся, ще якийсь час триватиме. І в мене є чіткий план: Реал Мадрид – мій останній клуб. Це гра, яку я люблю, їй я віддав десятиліття.
Як фанат футболу, я вважаю такий вектор розвитку не дуже добрим. Але я розділив би: не бачу нічого поганого в переході Мессі. Чому він не може 2-3 роки пограти в Маямі, а потім закінчити? Саудівська Аравія – це складніше для мене через інші проблеми. І ми ще не дісталися грошей.
Права людини — це одна з речей, яка не дала б мені зробити такий перехід. Але кожен ухвалює рішення сам. Наприклад, Кріштіану Роналду, який вирішив переїхати до Саудівської Аравії під кінець кар'єри. Але коли гравці перебувають у розквіті сил, мають якість для гри за топ-клуби Європи і переходять туди. А потім ці люди кажуть, що там є цілі. Але все заради грошей.
Це рішення ухвалюється заради грошей і проти футболу. І з цього моменту для футболу, який ми всі знаємо та любимо, все стає складніше", — сказав легендарний німецький футболіст.