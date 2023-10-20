Іспанія

Німець не розуміє деяких сучасних футболістів.

Півзахисник мадридського Реалу Тоні Кроос не розуміє футболістів які знаходяться на піку кар'єри та переходять до клубів Саудівської Аравії. Про це він каже в інтерв'ю для Sports Illustrated.

Як ви бачите розвиток футболу? Трансфер Мессі до США, плюс дедалі більше гравців, які можуть грати на найвищому рівні в Європі, переїжджають, наприклад, до Саудівської Аравії. Що ви можете сказати з цього приводу?

"Я сам собі ставлю це питання. Не особисто, бо в мене все спокійно. У мене була чудова кар'єра, яка, як я сподіваюся, ще якийсь час триватиме. І в мене є чіткий план: Реал Мадрид – мій останній клуб. Це гра, яку я люблю, їй я віддав десятиліття.

Як фанат футболу, я вважаю такий вектор розвитку не дуже добрим. Але я розділив би: не бачу нічого поганого в переході Мессі. Чому він не може 2-3 роки пограти в Маямі, а потім закінчити? Саудівська Аравія – це складніше для мене через інші проблеми. І ми ще не дісталися грошей.