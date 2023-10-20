Молодий талант може відправитися на заробітки.
Фаті, Getty Images
20 жовтня 2023, 23:50
Клуби із Саудівської Аравії хочуть підписати вінгера Барселони Ансу Фаті, який цього сезону на правах оренди приєднався до Брайтона. Про це повідомляє sport.es
.
Оточення Фаті вважає, що йому не вдасться повністю розкрити свій талант. І думають, що його трансферна вартість почне падати. У зв'язку з цим варіант отримати вигідний контракт у Саудівській Аравії виглядає дуже привабливим. Повідомляється, що влітку саудівці можуть зробити пропозицію щодо іспанця.
У цьому сезоні Ансу Фаті зіграв за Брайтон сім матчів та забив один гол.