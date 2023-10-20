Оточення Фаті вважає, що йому не вдасться повністю розкрити свій талант. І думають, що його трансферна вартість почне падати. У зв'язку з цим варіант отримати вигідний контракт у Саудівській Аравії виглядає дуже привабливим. Повідомляється, що влітку саудівці можуть зробити пропозицію щодо іспанця.

У цьому сезоні Ансу Фаті зіграв за Брайтон сім матчів та забив один гол.