Іспанія

Керманич Реала й досі може залишитись працювати в клубі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вже майже рік активно пов’язаний чутками з потенційною роботою на аналогічній посаді на чолі збірної Бразилії.

Проте навіть зараз італійський фахівець не може нічого сказати щодо власного майбутнього.

Президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес ще в червні виступив із переконанням, що досвідчений тренер долучиться до лав "селесао", але відтоді жодна зі сторін не досягла успіху в процесі перемовин, тоді як наразі вакантну посаду тимчасово закрили Фернандо Дінізом.

Реал тим часом проводить консультації з агентами Анчелотті щодо можливого продовження контракту.

Зрештою, у бразильців також почали з’являтись певні сумніви, тому, як повідомляє іспанська преса, вони непублічно оголосили Карло остаточні строки, до настаннях яких той має визначитись із відповіддю на їхню пропозицію — кінець 2023 року.

Тим часом Реал під орудою Анчелотті очолює турнірні таблиці в Ла Лізі та групі Ліги чемпіонів УЄФА.