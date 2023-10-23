Іспанія

29-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.

Реал планує викупити Кепу Аррісабалагу у Челсі, повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, Флорентіно Перес вважає іспанця ідеальним варіантом на роль другого голкіпера. Реал готовий заплатити десять мільйонів євро за Кепу.

Раніше футболіст заявляв, що хотів би залишитись у мадридській команді.

Нагадаємо, що Кепа знаходиться в Реалі на правах річної оренди із Челсі. У 2018 році лондонський клуб придбав Аррісабалагу за 80 мільйонів євро у Атлетіка.