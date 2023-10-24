Іспанія

Іспанський футболіст вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років.

Колишній нападник збірної Іспанії Дієго Капель у своїх соціальних мережах оголосив про завершення кар'єри у 35 років.

"Я хочу подякувати своїй сім'ї і всім, хто супроводжував мене в досвіді, який я здобув. По-перше, команду мого життя, Севілью, за те, що вона дала мені можливість рости як гравець, як особистість, і за те, що навчила мене тому, чого ми всі хочемо: вигравати титули...

Є ще один дуже особливий клуб, мій улюблений Спортінг, який прийняв мене так, ніби я був удома. У такий день, як сьогодні, я дебютував у віці 16 років, і майже через два десятиліття поставив крапку на одному з найпрекрасніших етапів свого життя, який перевершив усі мої очікування та мрії, як хлопчика з Альбокса", – написав Капель у своєму твіттері.

За свою кар'єру Капель виступав за Севілью, Спортінг, Андерлехт, Дженоа, Естремадуру, ПАСУ та Біркіркару.

Найбільше поєдинків Дієго провів у складі Севільї, вихованцем якої він є. На його рахунку 172 матчі, 11 забитих м'ячів та 19 асистів.

З досягнень можна виділити два Кубки УЄФА, Суперкубок та Кубок Іспанії, а також Кубок та Суперкубок Португалії.

Також на рахунку Капеля два поєдинки у складі збірної Іспанії, в яких він відзначився двома гольовими передачами.