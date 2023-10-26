Іспанія

Іспанська Федерація футболу призначила головних арбітрів 11-го туру Ла Ліги.

Наступний матч між Барселоною та мадридським Реалом, який відбудеться цими вихідними, судитиме Хесус Хіль Мансано, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Для 39-річного Мансано це Ель Класіко стане третім у суддівській кар'єрі. Він був головним арбітром цього протистояння у 30-му турі Ла Ліги-2020/21, коли "вершкові" здобули перемогу 2:1, а також у 9-му турі Ла Ліги-2014/15, коли мадридці теж перемогли, але з рахунком 3:1.

У цьому сезоні іспанець вже був головним арбітром 5 матчів чемпіонату Іспанії та 3 єврокубкових поєдинків.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.