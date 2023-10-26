Іспанія

Клаусула гравця становить 50 мільйонів.

Іспанський центральний захисник Реала Сосьєдада Робен Ле Норман привернув увагу Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, повідомляє портал TEAMtalk.

Мерсисайдці та манкуніанці розглядають можливості підсилення оборони у 2024 році та шукають найкращі варіанти для цього по всьому світу. Зокрема, скаути цих двох англійських клубів звернули увагу на 26-річного іспанця Ле Нормана.

За даними журналіста Фабріціо Романо, клаусула захисника становить 50 мільйонів євро. Його контракт з іспанським клубом розрахований до липня 2026 року.

У цьому сезоні він взяв участь у 12 матчах Реала Сосьєдада у всіх турнірах, відзначившись одним голом. Портал transfermarkt оцінює Ле Нормана у 35 мільйонів євро.