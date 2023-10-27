Іспанія

Керманич "блаугранас" висловився про прогрес 20-річного хавбека.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес поділився враженнями від гри молодого центрального півзахисника своєї команди Ферміна Лопеса, який у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря відзначився голом та асистом.

"Я дуже радий за Ферміна. Він дуже добре працює, у нього є навички, а також дуже нам допомагає. Особисто мені подобається його гра. Він динамічний, має чудовий удар і добре грає обома ногами.

Якщо він буде вірити у себе, він може стати гравцем Барселони на довгі роки", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Фермін Лопес провів за Барселону дев'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.