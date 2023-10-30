Іспанія

Нагороду забрала представниця Барселони.

За підсумками голосування жіночий Золотий м'яч отримала футболістка Барселони Айтана Бонматі.

У складі команди вона виграла Суперкубок Іспанії, обіграв Сосьєдад з рахунком 3:0, Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Вольфсбург, а також Ла Лігу, де після 30 матчів здобули 28 перемог, один раз зігравши внічию з Севільєю, (1:1) та один раз поступилися ЖФК Мадрид (1:2).

Загальна кількість очок — 85, а найближчим переслідувачем був ЖФК Реал Мадрид, у якого 75 очок.

Раніше Барселона стала найкращою жіночою командою року.