Нагороду забрала представниця Барселони.
Айтана Бонматі, twitter.com/ballondor
30 жовтня 2023, 23:19
За підсумками голосування жіночий Золотий м'яч отримала футболістка Барселони Айтана Бонматі.
У складі команди вона виграла Суперкубок Іспанії, обіграв Сосьєдад з рахунком 3:0, Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Вольфсбург, а також Ла Лігу, де після 30 матчів здобули 28 перемог, один раз зігравши внічию з Севільєю, (1:1) та один раз поступилися ЖФК Мадрид (1:2).
Загальна кількість очок — 85, а найближчим переслідувачем був ЖФК Реал Мадрид, у якого 75 очок.
Раніше Барселона стала найкращою жіночою командою року.