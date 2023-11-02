Іспанія

Проблема довжиною у тисячоліття.

Гравець мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем висловився про расизм у футболі. Його слова наводить L’Equipe.

"Расизм викликає сильні почуття у мене. Люди мого віку, можливо, хочуть уникати цієї теми, тому що вона може бути спірною. Впевнений, що якби я подивився повідомлення, які одержав за останні 24 години, то виявив би расистські образи.

Зараз у мене товста шкіра, але я розвинув свою свідомість, побачивши, як це може впливати на інших. Я на власні очі бачив, як це відбувається з деякими хлопцями, які не забили у фіналі Євро. На це було важко дивитися, дуже сумно. Це зробило на них сильний вплив. І це трапляється з людьми щодня.

У мене є трибуна і я хочу продовжувати голосно говорити, що ця поведінка неприйнятна. Днями стався ще один інцидент із Вінісіусом. Якщо ти відомий гравець, то не можеш мовчати. І я ніколи не замовчу", — сказав Джуд Беллінгем.