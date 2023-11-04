Іспанія

"Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".

Мадридський Реал спростував чутки про переговори з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Про це йдеться у заяві клубу на офіційному сайті "бланкос".

"Враховуючи інформацію, що нещодавно з'явилася та опублікована різними ЗМІ, в якій висловлюються припущення про переговори між гравцем Кіліаном Мбаппе та нашим клубом, футбольний клуб Реал Мадрид хотів би заявити, що ця інформація є цілком хибною і що жодних переговорів з гравцем, який належить ПСЖ , не було", – йдеться у заяві "королівського" клубу.

Раніше повідомлялося, скільки саме Реал готовий платити Кіліану Мбаппе.