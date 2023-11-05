Іспанія

Дуже важка перемога Барси.

Барселона в рамках поєдинку дванадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, на виїзді, вирвала в компенсований час перемогу над Реал Сосьєдад. Головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував переможну гру своєї команди.

"У мене протилежне відчуття порівняно з минулим тижнем. Минулого тижня ми заслуговували на перемогу над Реалом, а сьогодні, можливо, ні. Зараз ми маємо бути самокритичними. Ми не грали в хороший футбол.

Я думаю, що Класіко вплинуло на нас набагато більше, ніж я думав. Гравці постраждали, у них з'явилося похмілля після Класіко. Перші 20 хвилин матчу неприйнятні. Я цього не очікував.