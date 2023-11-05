Дуже важка перемога Барси.
Хаві, Getty Images
05 листопада 2023, 10:58
Барселона в рамках поєдинку дванадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, на виїзді, вирвала в компенсований час перемогу над Реал Сосьєдад. Головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував переможну гру своєї команди.
"У мене протилежне відчуття порівняно з минулим тижнем. Минулого тижня ми заслуговували на перемогу над Реалом, а сьогодні, можливо, ні. Зараз ми маємо бути самокритичними. Ми не грали в хороший футбол.
Я думаю, що Класіко вплинуло на нас набагато більше, ніж я думав. Гравці постраждали, у них з'явилося похмілля після Класіко. Перші 20 хвилин матчу неприйнятні. Я цього не очікував.
Півзахист Реал Сосьєдад дуже хороший. На мою думку, у них чудова команда. Ця перемога має велику цінність, хоча вона не є тією звитягою, якою ми можемо пишатися"
, — цитує Хаві Marca
.