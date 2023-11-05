Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 12 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Атлетік.

Гості зуміли здолати опонента, відправивши до їхніх воріт три голи. При цьому, Вільярреал зумів відіграти два м'ячі наприкінці зустрічі.

Вільярреал — Атлетік 2:3

Голи: Жерар Морено, 86, Серлот, 87 — де Галларета, 2, Ніко Вільямс, 22, І. Вільямс, 30.

Вільярреал: Йоргенсен — Альті (Феменія, 65), Альбіоль, Габб’я (Манді, 46), Ромеро (Альберто Морено, 46) — Ахомач (Паскуаль, 77), Капу, Парехо (Терратс, 65), Баена — Жерар Морено, Серлот

Атлетік: Сімон – де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе – Весга, де Галларета (Дані Гарсія, 77) – І. Вільямс (Вільялібре, 86), Сансет (Муньяїн, 86), Ніко Вільямс (Унаї Гомес, 77) – Гурусета (Беренгер, 67)

Попередження: Габб’я, 19, Альбіоль, 72, Манді, 74, Феменія, 76 — Ніко Вільямс, 41, де Маркос, 44, Дані Гарсія, 89, де Галларета, 90+2.