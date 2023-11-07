Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві дав коментар пресі перед матчем із Шахтарем.

"Ми маємо проаналізувати те, що сталося, і бути чесними з гравцями. Ми провели аналіз. Без гарної гри ми здобули три очки і ми маємо прийняти критику. І це нормально, коли ти не показуєш хороший футбол.

Було б ідеально – об'єднати яскраву гру та результат. Але не кожен матч буде таким. Ми хочемо показувати чудовий футбол і перемагати з великим рахунком. З цього ідеального сценарію ми всі лише виграємо. Але треба бути скромними та терплячими.

Зараз є дуже хороші ігрові моменти та результати. І ми маємо продовжувати працювати на цьому шляху", — сказав Хаві на прес-конференції.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1.32, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 10.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,50.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 листопада, Шахтар зіграє проти Барселони у Гамбурзі. Гра відбудеться о 19:45 за київським часом.