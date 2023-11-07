20-річний футболіст залишиться у Мадриді до літа 2029 року.
КАМАВІНГА, GETTY IMAGES
07 листопада 2023, 15:24
Едуардо Камавінга продовжив контракт із Реалом, повідомив офіційний сайт мадридської команди.
Його новий контракт із клубом розрахований до літа 2029 року.
Нагадаємо, що Камавінга приєднався до Реала у 2021 році та провів 114 матчів за "вершкових" у всіх турнірах.
Цього сезону Камавінга провів 12 матчів у Ла Лізі і не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що Мілітао продовжить контракт із Реалом.