Едуардо Камавінга продовжив контракт із Реалом, повідомив офіційний сайт мадридської команди.

Його новий контракт із клубом розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, що Камавінга приєднався до Реала у 2021 році та провів 114 матчів за "вершкових" у всіх турнірах.

Цього сезону Камавінга провів 12 матчів у Ла Лізі і не відзначився результативними діями. 

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