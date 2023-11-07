Іспанія

20-річний футболіст залишиться у Мадриді до літа 2029 року.

Едуардо Камавінга продовжив контракт із Реалом, повідомив офіційний сайт мадридської команди.

Його новий контракт із клубом розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, що Камавінга приєднався до Реала у 2021 році та провів 114 матчів за "вершкових" у всіх турнірах.

Цього сезону Камавінга провів 12 матчів у Ла Лізі і не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Мілітао продовжить контракт із Реалом.