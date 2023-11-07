Іспанія

Польський нападник втратив форму.

Польський центральний нападник Барселони Роберт Левандовські не забиває вже протягом шести поєдинків поспіль.

Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

За даними ESPN FC, останнього разу таке ставалося у першому сезоні (2010/11) гравця у складі дортмундської Боруссії. Зазначимо, що Левандовські лише нещодавно відновився після травми щиколотки, через яку він пропустив кілька матчів Барселони.

У матчі з Шахтарем, в якому "блаугранас" сенсаційно поступилися, 35-річний поляк двічі вдарив повз ворота.