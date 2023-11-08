Спад помітний, але його можна усунути.
ХАВІ ЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
08 листопада 2023, 13:55
Барселона перебуває не в кращому стані після поразки від Шахтаря, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, у роздягальні команда самокритична та визнає необхідність перезавантаження.
Є в клубі ті, хто вважає, що майбутня перерва на матчі збірних – ідеальний час для перезавантаження.
Спад у грі очевидний, його необхідно усунути. Але в той же час команда лише на два очки відстає від Реала у Ла Лізі та лідирує у групі у Лізі Чемпіонів.
Нагадаємо, що минулого сезону Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії групового етапу, проте згодом виграла Ла Лігу.