Іспанія

Спад помітний, але його можна усунути.

Барселона перебуває не в кращому стані після поразки від Шахтаря, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у роздягальні команда самокритична та визнає необхідність перезавантаження.

Є в клубі ті, хто вважає, що майбутня перерва на матчі збірних – ідеальний час для перезавантаження.

Спад у грі очевидний, його необхідно усунути. Але в той же час команда лише на два очки відстає від Реала у Ла Лізі та лідирує у групі у Лізі Чемпіонів.

Нагадаємо, що минулого сезону Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії групового етапу, проте згодом виграла Ла Лігу.