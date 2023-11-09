Гравець травмувався на розминці перед грою у Лізі чемпіонів.
Кепа Аррісабалага, Getty Images
09 листопада 2023, 18:29
Іспанський голкіпер мадридського Реала Кепа Аррісабалага пройшов УЗД, яка показала невелику травму, повідомляє журналіст видання The Athletic Гільєрмо Раї.
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Завтра, 10 листопада, 29-річний гравець пройде МРТ. Раї пише, що у голкіпера невеликий розрив у правому абдукторі. Очікується, що Кепа пропустить від двох до трьох тижнів.
Нагадаємо, іспанець травмувався перед грою проти Браги у Лізі чемпіонів. Його місце у рамці воріт зайняв українець Андрій Лунін, якому вдалося відбити пенальті та потрапити до команди тижня турніру.