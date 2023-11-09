Іспанія

Українець привернув увагу більш іменитого клубу.

Український центральний нападник Жирони Артем Довбик опинився у сфері інтересів мадридського Атлетіко, повідомляє портал El Gol Digital.

Довбик приєднався до Жирони лише у серпні цього року, але вже встиг вдало себе зарекомендувати. На його рахунку 6 голів та 5 асистів у 13 матчах за Жирону у всіх турнірах.

Високий рівень гри 26-річного гравця привернув увагу одного з іспанських топ-клубів, а саме мадридського Атлетіко. "Матрацники" можуть спробувати підписати нападника у 2024 році, якщо він продовжить виступати настільки ж успішно.

Повідомляється, що Жирона буде розглядати пропозиції від 30 мільйонів євро. За Довбика вони влітку заплатили 6 млн Дніпру-1 та 1,75 мільйона данському Мідтьюлланну, який також отримає 30% від наступного продажу гравця.

Тим не менш, невідомо, чи захоче Жирона відпускати українця, якщо їй вдасться отримати місце у Лізі чемпіонів.