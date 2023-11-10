Іспанія

Турок через травми досі не дебютував за "бланкос".

Півзахисник мадридського Реалу Арда Гюлер знову отримав травму. Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Раї.

Турок отрима травму напередодні гри проти португальської Браги у Лізі чемпіонів (3:0). Як зазначає джерело, у Гюлера діагностовано розрив квадрицепсу, через це він пропустить щонайменше місяць.

Влітку, мадридський Реал заплатив 20 млн. євро стамбульському Фенербахче за талановитого 18-річного футболіста. З того часу, Арда Гюлер через різноманітні травми пропустив загалом 93 дні, так і не встигнувши дебютувати за свій новий клуб.