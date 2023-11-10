Турок через травми досі не дебютував за "бланкос".
Гюлер, Getty Images
10 листопада 2023, 16:43
Півзахисник мадридського Реалу Арда Гюлер знову отримав травму. Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Раї.
Турок отрима травму напередодні гри проти португальської Браги у Лізі чемпіонів (3:0). Як зазначає джерело, у Гюлера діагностовано розрив квадрицепсу, через це він пропустить щонайменше місяць.
Влітку, мадридський Реал заплатив 20 млн. євро стамбульському Фенербахче за талановитого 18-річного футболіста. З того часу, Арда Гюлер через різноманітні травми пропустив загалом 93 дні, так і не встигнувши дебютувати за свій новий клуб.