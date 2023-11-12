Іспанія

Барса останнім часом не вражає.

Напередодні гри проти Алавесу в рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги, головний тренер Барселони Хаві, прокоментував невдачі його команди в останніх матчах.

"Це не криза. Я стикався з жахливими кризами і це точно не один з них.

Я протягом всього життя стикаюся із критикою з боку преси. До цього майже звикаєш. Це Барса, треба сприйняти це як даність.

Ми погано грали у останніх двох матчах, треба бути чесними. Ми не відповідали очікуванням. І мене це зачіпає втричі сильніше, бо я фанат цієї команди. Коли вона перемагає, я радію втричі більше.

Нам потрібно покращити позиційну гру, діяти організованіше, грати в стилі Барселони. Я говорив про психологічний бар'єр, але він випливає з того, що ми граємо не так організовано, як раніше. Тож проблема швидше пов'язана з футболом, ніж із психологією", — наводить слова іспанця ESPN

Сьогодні о 17:15 за київським часом, каталонська Барселона зіграє на Естадіо де Монтжуїк проти Алавесу.