Іспанія

Іспанець не поважає "батіг".

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поділився своїи підходом до футболістів. Про це повідомляє sport.es.

"Я намагаюсь переконати ідеями. Я не з тих тренерів, що кричать на своїх футболістів. Раніше я не мав важкої руки, але я й не слабкий. Це питання порядку.

У червні я скажу, чи не зарано нас критикували. Минулого сезону це теж було, а в підсумку ми виграли два титули", — сказав Хаві.

Наразі, Барселона йде на третьому місце в іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючої Жирони на сім очок, але маючи одну гру в запасі.