Іспанія

Хто називав так іспанця, залишається загадкою.

Напередодні, каталонська Барселона мінімально здолала Алавес (2:1) в рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги. Після гри, головний тренер "блаугранас" поскаржився на ЗМІ за негативний вплив на його гравців.

"Преса впливає на Барселону, гравці напружені через негатив, що генерується. Команда переживає не найкращий момент.

На мене критика не впливає. Я не граю у футбол. Я не нервую. Мене називали раковою пухлиною Барси, коли я грав за неї, а тепер я її треную. Я сказав про це гравцям у перерві.