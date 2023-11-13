Хто називав так іспанця, залишається загадкою.
Хаві, Getty Images
13 листопада 2023, 16:31
Напередодні, каталонська Барселона мінімально здолала Алавес (2:1) в рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги. Після гри, головний тренер "блаугранас" поскаржився на ЗМІ за негативний вплив на його гравців.
"Преса впливає на Барселону, гравці напружені через негатив, що генерується. Команда переживає не найкращий момент.
На мене критика не впливає. Я не граю у футбол. Я не нервую. Мене називали раковою пухлиною Барси, коли я грав за неї, а тепер я її треную. Я сказав про це гравцям у перерві.
Вони заслуговують на похвалу. Я ціную те, що ми проявили характер і зробили камбек"
, — цитує іспанця sport.es
.