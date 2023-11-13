Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Барселона Хаві прокоментував поточну позицію своєї команди у Ла Лізі. Каталонський клуб йде на третій сходинці.

"Мені не подобається бачити, як мої гравці не отримують задоволення на полі. Минулого сезону ми грали набагато гірше, ніж зараз.

Створюється почуття, що ми здаємо позиції, але це негаразд. Я намагаюся нести спокій та умиротворення", — наводить слова Хаві AS.

Зазначимо, що після 13 турів лідером чемпіонату є Жирона (34 пункти), на другому рядку Реал (32), а Барселона – третя (30).