Іспанія

Але такий розвиток подій преса вважає малоймовірним.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган розпочав поточну кампанію в складі каталонської Барселони, куди перейшов із англійського Манчестер Сіті на правах вільного агента.

Цей період для 33-річного виконавця виявився дуже успішним, бо він зміг адаптуватись до гри команди Хаві та вже допомагає їй здобувати важливі результати.

Однак навіть за таких умов довкола футболіста, який уже відносно невдовзі може завершити професійну кар’єру, виникає чимало різноманітних чуток.

Остання з них транзитом через іспанську пресу прийшла від турецьких кореспондентів, які запевняють, що Галатасарай веде перемовини з представниками німця щодо можливого трансферу під завісу його професійних виступів.

Але найближчим часом на зміну місця роботи Гюндоганом очікувати не варто — його родина тільки нещодавно отримала поповнення, тож зайвий стрес через переїзд крізь усю південну Європу наразі зупиняє будь-які подібні рухи трансферного ринку.

Але Ілкай при цьому ніколи не відкидав варіант із виступами в Туреччині, хоча сам у своїй кар’єрі не грав за жоден клуб із цієї країни та народився Гельзенкірхені.

У поточній кампанії на рахунку Гюндогана один гол та п’ять гольових передач у 17 матчах.