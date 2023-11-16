Іспанія

Не тільки працює, а й виграє.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився стосовно змін в сучасному футболі. Його слова наводить As.

"Футбол змінювався, змінюється і змінюватиметься. Як за інтенсивністю, так і за правилами, тренуваннями та методикою. Це не той вид спорту, в який грали у 90-х. Гравці стали професійнішими, ніж раніше.

Через 30 років я досі працюю і це означає, що я добре адаптувався до змін. Технології змінили наше життя. Члени мого тренерського штабу кажуть, що я людина старої школи. Мені подобаються технології і я намагаюся використати їх у своїй роботі", — сказав головний тренер "бланкос".