Іспанія

Іспанець вважає, що не сказав свого останнього слова на Камп Ноу.

Вінгер Барселони Ансу Фаті, який грає за Брайтон на правах оренди, по закінченню сезону хоче повернутися до складу "блаугранас". Таку інформацію надає sport.es.

Молодий іспанець вважає, що може отримати місце у складі з огляду на слабку гру атакуючих футболістів Барселони цього сезону.

Минулого літа Барса хотіла продати Фаті, але гравець не бажав йти і розраховував отримати шанс у ході передсезоння, але потім він передумав і погодився піти в оренду, щоб довести, що, як і раніше, здатний грати на високому рівні.

Оточення футболіста та Барселона розуміють, що наприкінці сезону з'являться пропозиції щодо трансферу іспанця. Клуб не заперечує проти продажу у разі пропозиції на суму понад 30 млн. євро. Однак Фаті не має наміру залишати Камп Ноу. Він хоче провести у Барселоні ще щонайменше рік і розраховує отримати таку можливість.

Діючий контракт 21-річного іспанця з клубом розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

У цьому сезоні, Ансу Фаті зіграв за Брайтон 13 матчів, забив чотири голи та віддав один асист.