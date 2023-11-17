Іспанець вважає, що не сказав свого останнього слова на Камп Ноу.
Фаті у Брайтоні, Getty Images
17 листопада 2023, 16:53
Вінгер Барселони Ансу Фаті, який грає за Брайтон на правах оренди, по закінченню сезону хоче повернутися до складу "блаугранас". Таку інформацію надає sport.es.
Молодий іспанець вважає, що може отримати місце у складі з огляду на слабку гру атакуючих футболістів Барселони цього сезону.
Минулого літа Барса хотіла продати Фаті, але гравець не бажав йти і розраховував отримати шанс у ході передсезоння, але потім він передумав і погодився піти в оренду, щоб довести, що, як і раніше, здатний грати на високому рівні.
Оточення футболіста та Барселона розуміють, що наприкінці сезону з'являться пропозиції щодо трансферу іспанця. Клуб не заперечує проти продажу у разі пропозиції на суму понад 30 млн. євро. Однак Фаті не має наміру залишати Камп Ноу. Він хоче провести у Барселоні ще щонайменше рік і розраховує отримати таку можливість.
Діючий контракт 21-річного іспанця з клубом розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
У цьому сезоні, Ансу Фаті зіграв за Брайтон 13 матчів, забив чотири голи та віддав один асист.