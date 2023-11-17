Іспанія

Англієць демонструє шалений рівень футболу.

Golden Boy — це щорічна нагорода, яка вручається найкращому гравцю Європи віком до 21 року.

Цього року переможцем номінації став півзахисник мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем. Про це повідомляє соцмережа X Golden Boy.

Серед претендентів на нагороду були такі гравці, як Гойлунд (МЮ), Мусіала (Баварія), Вірц (Баєр), Заїр-Емері (ПСЖ) та інші.

Минулого сезону у складі Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем зіграв 42 матчі, забив 14 голів та віддав 7 гольових передач. Цього сезону у складі мадридського Реалу, англієць встиг провести 14 матчів, забити 13 м'ячів та віддати 3 асисти.