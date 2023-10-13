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Незабаром визначиться найкращий молодий футболіст року.

В рамках премії Golden Boy щороку найперспективніший футболіст отримує визначну нагороду. Став відомий фінальний список з 25 претендентів:

Джуд Беллінгем (Реал), Джамал Мусіала (Баварія), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Антоніу Сілва (Бенфіка), Алекс Бальде (Барселона), Флоріан Вірц (Баєр), Беньямін Шешко (РБ Лейпциг), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Леві Колвілл (Челсі), Йохан Бакайоко (ПСВ), Мілош Керкез (Борнмут), Артур Вермерен (Антверпен), Еван Фергюсон (Брайтон), Люка Гурна-Дуат (РБ Зальцбург), Уоррен Заїр-Емері (ПСЖ), Усман Діоманде (Спортінг), Арнау Мартінес (Жирона), Матіс Тель (Баварія), Анді Діуф (Ланс).

Зазначимо, що Гаві не потрапив до списку, оскільки виграв нагороду минулого року.

Переможця оголосять 4 грудня. Церемонії нагородження відбудеться в Турині.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Забарний та Вівчаренко потрапили до топ-10 перспективних гравців світу на своїх позиціях.