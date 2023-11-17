Іспанія

А як же "селесао"?

Карло Анчелотті може залишитися на чолі мадридського Реалу після цього сезону. Про це повідомляє Relevo

Президент "бланкос" Флорентіно Перес серйозно розглядає можливість продовження контракту з італійським тренером. Чинний договір розрахований до кінця цього сезону.

64-річному фахівцю можуть запропонувати укласти дворічну угоду за схемою 1+1, або на гарантовані два роки. Перес хоче втримати тренера, на тлі зацікавленності з боку Бразильської конфедерації футболу.

Карло Анчелотті очолює Реал Мадрид з літа 2021 року. За цей час "королівський" клуб по одному разу вигравав Ла Лігу, Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу.