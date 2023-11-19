Іспанія

Серб може продовжити кар'єру у мадридській команді.

Душан Влахович може покинути Ювентус, повідомляє TuttoJuve.

За інформацією джерела, інтерес до форварда зберігає Реал. Влітку стало відомо, що серб розглядається як альтернатива Кіліану Мбаппе.

"Б'янконері" не мають наміру продавати Влаховича, проте їхні наміри можуть змінитися в тому випадку, якщо не вдасться домовитися з гравцем про продовження контракту.

Діюча угода розрахована до літа 2026 року.

Цього сезону 23-річний нападник забив 4 голи за 10 матчів у Серії А.