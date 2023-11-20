Півзахисник не грав два місяці.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
20 листопада 2023, 22:30
Френкі де Йонг повернувся до загальної групи Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, сьогодні гравці Барселони, які перебувають у розташуванні команди, розпочали тренування після того, як Хаві надав футболістам три вихідні дні.
Де Йонг провів тренування у загальній групі.
Нагадаємо, що голландець не грав із вересня через травму гомілкостопа.
Зазначимо, що де Йонг буде готовий до гри проти Райо Вальєкано у суботу.