Іспанія

Півзахисник не грав два місяці.

Френкі де Йонг повернувся до загальної групи Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сьогодні гравці Барселони, які перебувають у розташуванні команди, розпочали тренування після того, як Хаві надав футболістам три вихідні дні.

Де Йонг провів тренування у загальній групі.

Нагадаємо, що голландець не грав із вересня через травму гомілкостопа.

Зазначимо, що де Йонг буде готовий до гри проти Райо Вальєкано у суботу.