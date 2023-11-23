Іспанія

Незрозуміла позиція очільника Барселони.

Іспанська півзахисниця каталонської Барселони Алексія Путельяс є чинним капітаном "блаугранас" та в свої 29 років уже встигла двічі здобути найвищу індивідуальну футбольну нагороду серед жінок — Золотий м’яч.

Однак останнім часом у її стосунках із клубом спостерігається негативна динаміка.

Річ у тім, що контракт гравчині завершується вже наприкінці поточного сезону, тому вже з січня Путельяс може вести перемовини з будь-яким іншим клубом особисто.

Іспанська преса тим часом б’є на сполох — країну може залишити видатна футболіста, тоді як президент Барси Жуан Лапорта фактично не чинить цьому спротив.

Як повідомляється, причиною для очільника клубу не вести перемовини з гравчинею стало її бажання отримувати на 200 тис. євро за сезон більше.

При цьому поточний бюджет Барселони становить 800 млн євро.

Сама ж Путельяс наразі тримається подалі від будь-яких перемовин щодо трансферу, очікуючи на фінальну позицію свого клубу щодо нового контракту.

Наразі в однієї з найкращих гравчинь світу наявні проблеми з коліном, через які вона, зокрема, пропустила El Clasico проти мадридського Реала, яке завершилось розгромом "вершкових" — 5:0.