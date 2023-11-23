Іспанія

Представник суддівського відділу іспанського футболу розповів про цікаві моменти його роботи.

Конфліктні ситуації довкола арбітрів стають дедалі більш буденною справою в футбольному світі.

І геть не кожна футбольна асоціація може бодай налагодити комунікацію між уболівальниками та представниками суддівського відділу, допоки на адресу останніх лунаю нещадні прокльони з усіх боків.

Іспанія в цьому плані, безперечно, є однією з передових країн, оскільки напередодні, наприклад відомий місцевий арбітр Алехандро Хосе Ернандес Ернандес узяв участь у розмовному шоу на радіо, під час якого розповів про велику кількість моментів із особистого досвіду.

"Чи подобається мені ситуація, коли доводиться часто судити Реал Мадрид? Я ставлюся до цього природно, сподіваючись, що не буде посередніх, сірих матчів, бо на Реал постійно збираються повні трибуни глядачів. При цьому я ніколи не помічав жодного хвилювання з боку мадридських гравців.

Їхні клубні медіа раніше опублікували гучний матеріал із приводу моєї роботи. Ох, знаєте, після дев'яти місяців мовчання інколи так хочеться говорити, тому що мені нема чого приховувати. Тому я вважаю за краще говорити про речі так, якими вони є насправді.

Я був під опалою впродовж цих дев'яти місяців, тому деякі думки в мені накопичились. Узагалі, арбітри за жодних обставин не хочуть ставати головними героями футбольних історій, як би це дивно не пролунало.

Наша єдина мета — вчасно свистіти в свиток. Але якщо далі впродовж тижня нас перетворюють демонів, то в такому темпі ми далеко не зайдемо.

Про мене на клубному телеканалі Реала говорили якісь дикунські речі, але це майже завжди вдавалось залишати поза увагою. Врешті-решт це приходить із досвідом. Але одного дня ці висловлювання перейшли межу.

Я працюю арбітром уже 30 років, і можу сказати, що всі ці розмови не впливають на якість нашої роботи. Вони просто створюють зайві перепони для нормальної роботи через напругу, яка створюється довкола тебе.

А потім усі ці слова впливають на глобальний футбол, де суддя вже виглядає як справжній ворог для всіх. Мене постійно оббріхували, і зрештою це перетворилось на казна-що.

Для мене Реал Мадрид — це його гравці, його персонал, його президент, який зустрічає мене з посмішкою на матчах. Мене вже бояться ставити на Ель Класіко? Не думаю, що мої боси бояться когось із керівництва Реала чи Барселони.

Чи віддаю я перевагу Барсі? Мені ніхто з гравців подібного ніколи не казав. Вони ж і програвали за мого суддівства, і грали внічию. У перших п’яти матчах, як мені потім сказали, узагалі виграли тільки два. І це за часи тієї Барселони, яка була просто катком для суперників.

До речі, Реал виграв 10 із 12 перших матчів за моєї роботи. Напевно, це й викликало сумніви у вболівальників. Але щось не сходиться в статистиці, якщо люди вважають, що я — уболівальник Барси, еге ж?

Справа Негрейри? О, це справжній жах для суддівського корпусу Ла Ліги. 15 лютого. Цей день змінив життя кожного з нас. Збиток, який завдала новина про розслідування, просто неможливо осягнути. Це найбільш руйнівна подія в історії для арбітрів усього світу.

Коли ми почули про це, я подумав, що це фейкові новини, що хтось маніпулює, поки не побачив, що це реальність. Тоді ви повинні переварити це, прийняти, що член вашої організації мав економічну угоду з клубом, а це взагалі нонсенс, конфлікт інтересів, навіть якщо це якимось чином законно.

Це руйнує ідею про те, що ми весь цей час були незалежним, об'єктивним, чистим колективом працівників. І так, я все ще можу похвалитися тим, що ми були колективом. Але ми не можемо пишатись тим, що хтось із нашої організації колись працював із клубом і має спільні економічні інтереси з ним.

Усередині колективу арбітрів наше сумління чисте — ми ні про що не турбуємось з юридичної точки зору. Нічого не станеться, ми дуже спокійні. У будь-якому випадку, ті арбітри, що наразі працюють.

Мої контакти з Негрейрою? Він інколи дзвонив арбітрам, яких підвищували та понижували поміж дивізіонами. Відтоді, можливо, ми говорили три чи чотири рази, і, мені здається, одного разу зустрілись із ним за хвилину, коли він сказав мені, про призначення на якусь гру. Підписали документи й усе — на цьому наші контакти закінчились.

Нам часто зараз закидають щодо помилок під час роботи з VAR. У мене був один такий випадок у цьому сезоні. Сельта — Севілья. Дуже складна гра. Ми скасували рішення про пенальті, який не був схожий на пенальті. І якби та гра не була настільки принциповою, ніхто б і не звернув уваги. А так, я розумів, на якому матчі я буду працювати.

Ми поговорили з гравцями Сельти, розповіли про власні причини для такого рішення, вони розповіли про своє бачення. На тому й розійшлись. Але ситуація була дійсно гарячою.

Після гри почались погрози від сторонніх осіб. І зрештою, маємо справу в суді, тож я нічого більше не говоритиму з приводу останніх подій, допоки триває її розгляд, а я є постраждалою особою. Можу тільки сказати, що тепер надійно замикаю двері вночі через публікацію моєї домашньої адреси", — заявив іспанський представник Феміди.

Нагадаємо, що нещодавно Ернандес Ернадес, який є арбітром категорії ФІФА, працював на матчі Ліги чемпіонів УЄФА поміж Боруссією Дортмунд та Ньюкаслом (2:0).